Denuncia contro Julio Iglesias | accusato di tratta di essere umani molestie e lavoro forzato

Una denuncia è stata presentata contro Julio Iglesias, accusato di aver commesso reati quali molestie sessuali, tratta di esseri umani e lavoro forzato. La vicenda coinvolge presunte condotte illecite e solleva interrogativi sulla condotta dell’artista. Sono in corso le indagini per verificare l’eventuale responsabilità e fare chiarezza sui fatti.

(Adnkronos) – Julio Iglesias accusato di "molestie sessuali", "tratta di esseri umani" e "lavoro forzato". La denuncia arriva da due ex dipendenti del cantante spagnolo, assistite dalle associazioni 'Women's Link Worldwide' e 'Amnesty International'. "Laura e Rebeca (nomi di fantasia, ndr) avrebbero subito molteplici forme di violenza – sessuale, psicologica, fisica ed economica – da .

Julio Iglesias accusato di violenze sessuali da due donne, i leader politici spagnoli: “Non ci volteremo dall’altra parte” - Le testimonianze emergono a seguito di un’inchiesta, durata due anni, firmata da due testate spagnole. fanpage.it

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale dalle domestiche, i racconti dell'orrore: «Mi usava quasi ogni notte. Mi sentivo una schiava» - Un racconto di abusi, violenze sessuali e psicologiche, in un ambiente di lavoro segnato da «isolamento, controllo e terrore» nel paradiso dei Caraibi. leggo.it

Due donne che hanno lavorato per Julio Iglesias hanno denunciato il cantante per tratta di esseri umani e violenza sessuali. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 e si sarebbero svolti nelle residenze di Iglesias nella Repubblica D facebook

