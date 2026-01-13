La Mummia diventa davvero spaventosa | il trailer segna una svolta radicale per il mito

Il mostro più antico del cinema sta per tornare, ma in una forma profondamente diversa da quella che il pubblico ha conosciuto finora. Il primo trailer de La mummia, reboot firmato da Lee Cronin, introduce una rilettura cupa e disturbante del classico Universal, segnando una netta rottura con le versioni avventurose del passato. Fin dalle prime immagini, il film chiarisce la propria identità di horror teso, violento e inquietante, che mira a riportare la mitologia della mummia alle sue radici più spaventose. Al centro del teaser una domanda: “Che cosa è successo a Katie?”. È questo l’enigma che guida la storia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

