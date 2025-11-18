L' ultima missione | Project Hail Mary Ryan Gosling prova a salvare la Terra nel nuovo trailer

A marzo arriverà nei cinema italiani il film tratto dal romanzo bestseller scritto da Andy Weir, di cui sono state svelate nuove scene in anteprima. Amazon MGM Studios ha condiviso un nuovo trailer dell'atteso film sci-fi L'ultima missione: Project Hail Mary, con star Ryan Gosling. Il lungometraggio porta sul grande schermo la storia raccontata tra le pagine dell'omonimo romanzo scritto da Andy Weir, già autore di The Martian. Cosa mostra il nuovo trailer Il video pubblicato online regala qualche nuova scena dell'atteso film, permettendo di vedere meglio anche l'alieno Rocky. In L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling ha infatti la parte di un insegnante esperto in biologia molecolare che viene reclutato per provare a salvare l'umanità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

