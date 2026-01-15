La showgirl ha comprato casa nel 2024 ma oggi starebbe per traslocare di nuovo Ecco i motivi della scelta e perché proprio adesso
Nel 2024, Belén Rodriguez ha acquistato una nuova abitazione, ma oggi si avvicina a un possibile trasloco. Questa scelta sembra motivata dalla volontà di trovare uno spazio più ampio per sé e per i suoi figli, riflettendo un momento di cambiamenti e nuove esigenze personali. L’aggiornamento sulle sue decisioni immobiliari offre uno sguardo sulla fase di evoluzione e di rinnovamento che caratterizza la showgirl in questo periodo.
T empo di nuovi inizi per Belén Rodriguez. La showgirl starebbe per cambiare casa. Una decisione che – secondo alcune indiscrezioni – sarebbe stata presa anche per il desiderio di avere più spazio per sé e per i due figli. Belen Rodrigez in crisi, i genitori pensano di riportarla In Argentina: «Ne ha bisogno, deve ritrovare la sua serenità» X Leggi anche › Belén Rodriguez e il video virale con i tacchi sulla neve: «Stavo cadendo e se ne è andato» Belén Rodriguez cambia casa un’altra volta?. Il trasferimento, se confermato, avverrebbe a circa due anni dall’ultimo. Nel 2024, infatti, Belén Rodriguez aveva dichiarato sui social di aver acquistato un appartamento a Milano, in zona Moscova. 🔗 Leggi su Iodonna.it
«Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice». Così Belen Rodriguez annunciava qualche tempo fa il suo trasloco, condividendo sui social la soddisfazione per il cambiamento. Oggi sembra che la showgirl abbia d facebook
