Nel 2024, Belén Rodriguez ha acquistato una nuova abitazione, ma oggi si avvicina a un possibile trasloco. Questa scelta sembra motivata dalla volontà di trovare uno spazio più ampio per sé e per i suoi figli, riflettendo un momento di cambiamenti e nuove esigenze personali. L’aggiornamento sulle sue decisioni immobiliari offre uno sguardo sulla fase di evoluzione e di rinnovamento che caratterizza la showgirl in questo periodo.

T empo di nuovi inizi per Belén Rodriguez. La showgirl starebbe per cambiare casa. Una decisione che – secondo alcune indiscrezioni – sarebbe stata presa anche per il desiderio di avere più spazio per sé e per i due figli. Belen Rodrigez in crisi, i genitori pensano di riportarla In Argentina: «Ne ha bisogno, deve ritrovare la sua serenità» X Leggi anche › Belén Rodriguez e il video virale con i tacchi sulla neve: «Stavo cadendo e se ne è andato» Belén Rodriguez cambia casa un’altra volta?. Il trasferimento, se confermato, avverrebbe a circa due anni dall’ultimo. Nel 2024, infatti, Belén Rodriguez aveva dichiarato sui social di aver acquistato un appartamento a Milano, in zona Moscova. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La showgirl ha comprato casa nel 2024, ma oggi starebbe per traslocare di nuovo. Ecco i motivi della scelta e perché proprio adesso

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi ha comprato (la vera) casa Vianello: perché l'ha voluta e quanto l'ha pagata

Leggi anche: L'attrice è diventata mamma per la seconda volta mesi fa ma solo adesso ha reso noto la nascita della bambina, ecco perché e cosa è successo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La nuova casa di Belen Rodriguez in centro a Milano; «Belen sta facendo i bagagli per trasferirsi con i figli»: dove sarà la nuova casa; Belen in crisi, cambia casa per ripartire: dove andrà ad abitare con i figli Santiago e Luna Marì; Belen Rodriguez trasloca con i figli: i motivi della scelta.

«Belen sta facendo i bagagli per trasferirsi con i figli»: dove sarà la nuova casa - Di rientro dalle Maldive, dove ha trascorso Capodanno insieme a un gruppo di amici, la showgirl ... corriereadriatico.it