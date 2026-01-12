L' attrice è diventata mamma per la seconda volta mesi fa ma solo adesso ha reso noto la nascita della bambina ecco perché e cosa è successo

Francesca Chillemi è recentemente diventata madre per la seconda volta, ma ha annunciato la nascita della figlia solo ora. La decisione di condividere questa notizia è stata motivata da motivi personali e di riservatezza. L’attrice, infatti, ha preferito attendere un momento più opportuno per rendere pubblico l’arrivo della bambina, frutto della sua relazione con Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi è diventata di nuovo mamma. L'attrice ha dato il benvenuto a una bambina avuta dal compagno Eugenio Grimaldi. Ad annunciare il lieto evento, la stessa attrice, che su Instagram ha pubblicato una serie di immagini che raccontano l'inizio del suo 2026, tra fuochi d'artificio, momenti in famiglia e, appunto, uno scatto della manina della piccola. «Ai giorni nuovi», recita la didascalia che accompagna il post, senza aggiungere ulteriori informazioni.

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice ha pubblicato la prima foto della sua bambina. “Ai giorni nuovi”, ha scritto la quarantenne siciliana, ora compagna di Eugenio Grimaldi - facebook.com facebook