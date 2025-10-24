Pier Silvio Berlusconi ha comprato la vera casa Vianello | perché l' ha voluta e quanto l' ha pagata

"Casa Vianello"- non quella di scena approntata per la sitcom trasmessa da Mediaset dal 1988 al 2007, ma la vera casa in cui Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto per vent'anni, fino alla morte di entrambi nel 2010 - da tempo messa sul mercato, è stata comprata da Pier Silvio. 🔗 Leggi su Today.it

Perché Pier Silvio Berlusconi ha voluto comprare Casa Vianello (e quanto l'ha pagata) - Il celebre attico di Segrate nell’elegante quartiere di Milano 2 dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini vissero fino alla loro morte nel 2010, ... Da msn.com

Pier Silvio Berlusconi spende milioni (senza mutuo) per Casa Vianello: perché l’ha voluta - Pier Silvio Berlusconi compra Casa Vianello per 1,45 milioni dagli eredi filippini: cinque camere e un legame con il passato. Lo riporta donnaglamour.it

Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini (che ereditò tutto) - L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. Lo riporta corriereadriatico.it