La sentenza Ferragni? Assoluzione e proscioglimento sono concetti equivalenti oggi il reato non esiste
La sentenza Ferragni ha stabilito l’assoluzione e il proscioglimento, confermando che il reato contestato non sussisteva. In attesa delle motivazioni ufficiali, l’avvocato Gian Piero Biancolella analizza il quadro giuridico del caso, spiegando i passaggi chiave, dalla remissione della querela al rilievo della tutela della minorata difesa. Un approfondimento necessario per comprendere i principi applicati e l’esito della vicenda.
Che cosa dice davvero la sentenza Ferragni? In attesa delle motivazioni, l’avvocato Gian Piero Biancolella ricostruisce il perimetro giuridico del dispositivo, dalla remissione della querela al mancato riconoscimento della minorata difesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
