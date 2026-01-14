Fabio Maria Damato ex braccio destro di Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento

Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni, commenta la recente sentenza di proscioglimento. La decisione si basa sulla remissione di querela da parte del Codacons, che ha portato al non luogo a procedere per la presunta truffa. Questa pronuncia chiude ufficialmente il procedimento, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario.

Chiara Ferragni è stata prosciolta con la formula del "non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele": in sintesi, essendo stato ritirata la querela da parte del Codacons, è caduta l'aggravante rendendo la truffa (semplice) non più procedibile d'ufficio. Insieme a lei sono stati.

Damato, l'ex manager di Ferragni: «La mia famiglia travolta da una morbosità disumana». Selvaggia Lucarelli: «Ma non è un'assoluzione» - L'ex braccio «destro e sinistro» dell'influencer, anche lui prosciolto: «Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento». milano.corriere.it

Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata (2) - Assolti anche l'ex braccio destro Fabio Maria Damato (era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi) e il presidente del cda di ... iltempo.it

Nel procedimento sono coinvolti anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Ferragni, e Francesco Cannillo facebook

Nel procedimento sono coinvolti anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Ferragni, e Francesco Cannillo x.com

