La scienza di cui l’agricoltura ha bisogno

Negli ultimi anni, si è diffusa l’idea che l’agricoltura debba necessariamente affidarsi alla scienza per affrontare le sfide contemporanee. Tuttavia, è importante comprendere come l’innovazione scientifica possa supportare pratiche sostenibili e resilienti, rispettando il ruolo fondamentale del settore agricolo. In questo articolo, analizzeremo il rapporto tra scienza e agricoltura, evidenziando le esigenze e le opportunità di una collaborazione equilibrata e efficace.

