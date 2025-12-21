Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni accurate e indipendenti, soprattutto in tempi di crisi e di cambiamenti. Recenti eventi nel settore della geopolitica, come il caso Limes, evidenziano l’importanza di un’informazione responsabile e trasparente. È essenziale mantenere un impegno costante verso il rispetto dei principi etici e della verità, affinché il buon giornalismo di cui si ha bisogno possa continuare a svolgere la sua funzione.

Firenze, 21 dicembre 2025 – Il caso Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo dalla quale si sono dimessi alcuni studiosi, è scoppiato fragorosamente: “Informo i pochi cui può interessare che sono uscito dal Consiglio Scientifico di Limes, per incompatibilità con la linea politica di mancato sostegno ai principi del Diritto Internazionale, stracciati dall’aggressione russa all’ Ucraina ”, ha detto l’ex capo di stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica Vincenzo Camporini. Gli altri addii sono stati dello stesso tenore. L’opinione pubblica interessata all’argomento si è divisa e puntualmente ci sono quelli che hanno difeso l’operazione giornalistico-culturale di Caracciolo di questi mesi, ma che dico, di questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

