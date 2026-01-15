La Saint-Gobain di Biandrate ha vinto ancora il premio Top Employer
Saint-Gobain Italia di Biandrate si conferma ancora una volta tra i migliori datori di lavoro del paese, ricevendo il premio Top Employer. Con 42 siti produttivi e circa 2.000 dipendenti, l’azienda si distingue per l’attenzione alla valorizzazione del capitale umano e per un ambiente lavorativo orientato alla crescita e alla qualità. Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante di Saint-Gobain nel promuovere un clima lavorativo positivo e sostenibile.
