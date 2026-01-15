Poste è ' Top Employer' per il settimo anno consecutivo

Poste Italiane conferma il suo impegno nel settore delle risorse umane, ottenendo per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione dell’azienda alla qualità delle politiche del personale e al benessere dei propri dipendenti, consolidando la sua posizione come realtà di riferimento nel panorama italiano.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Poste Italiane è Top Employer per il settimo anno consecutivo grazie all'eccellenza delle sue politiche e delle sue pratiche per le risorse umane. Il Top Employers Institute ha riconosciuto, in particolare, l'impegno dell'azienda nel promuovere, anche quest'anno, una cultura organizzativa orientata alla partecipazione, all'innovazione e alla creazione di valore condiviso. Particolare valore è stato attribuito alla piattaforma “Insieme – Connecting Ideas”, ritenuta innovativa e molto apprezzata. L'iniziativa, dedicata allo sviluppo di progetti innovativi, sviluppati dai dipendenti di Poste Italiane è stata inserita nel Top Employers Best Practices Book per “il forte legame con la strategia Esg del Gruppo e la capacità di coinvolgere attivamente tutte le persone di Poste Italiane nell'attuazione del piano industriale e degli obiettivi di sostenibilità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

