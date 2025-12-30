La scoteca al Punkfunk | il live accende il 2026 con groove e improvvisazione
Il PunkFunk di Palermo dà il via al 2026 con un concerto gratuito venerdì 2 gennaio alle 22:30, in via Napoli 8/10. La serata propone un live caratterizzato da groove e improvvisazione, segnando l’inizio di un calendario di eventi musicali dedicati alla musica dal vivo. Un’occasione per ascoltare una delle realtà più interessanti della scena locale e iniziare l’anno con un’esperienza musicale autentica.
Il nuovo anno si apre nel segno della musica più libera e imprevedibile. Venerdì 2 gennaio alle ore 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) apre il suo 2026 di concerti con il primo live dell'anno, a ingresso gratuito, affidato a una delle realtà più magnetiche della scena cittadina: La.
