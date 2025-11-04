Alle Fornaci il primo spettacolo della rassegna kids
Arezzo, 4 novembre 2025 – Arriva al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini “Oh! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco”, primo spettacolo della rassegna Diffusioni KIDS, il progetto a cura di KanterStrasse dedicato al giovane pubblico e alle famiglie del territorio. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre 2025 alle ore 17:00. Lo spettacolo, ideato, diretto e interpretato da Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin, è ispirato al celebre libro “Oh! Il libro che fa dei suoni” di Hervé Tullet, tra gli autori più innovativi e amati della letteratura per l’infanzia, tradotto in tutto il mondo e capace di unire narrazione, arte e gioco in oltre settanta pubblicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
