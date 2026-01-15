La profezia di Funari sugli islamisti | Verrano qui a uccidere i cattolici

L'integralismo islamico rappresenta una sfida costante per la sicurezza e la coesione sociale. Recenti dichiarazioni di Funari prevedono un possibile aumento di minacce e violenze rivolte ai cattolici in Italia. È importante affrontare con attenzione e responsabilità questa tematica, promuovendo il dialogo e la comprensione tra le diverse comunità per garantire un ambienti più sicuro e rispettoso per tutti.

L' integralismo islamico continua ad essere uno dei grandi problemi del nostro tempo e della nostra società. Dopo la stagione dei grandi attentati, passando per gli anni dei lupi solitari armati di coltello e ora per la sua infiltrazione nella politica e nelle piazze, come dimostrato dalle manifestazioni pro-Pal che rilanciavano slogan in sostegno ai terroristi di Hamas, l'inchiesta sulla cupola dell'organizzazione palestinese in Italia o i piani per la creazione di un partito musulmano per le prossime elezioni a sindaco di Roma. Ma che la religione di Maometto sarebbe diventata un problema era già stato capito tre anni prima dell'11 settembre.

"L'islam? Una grossa minaccia per l'Occidente". La "profezia" di Gianfranco Funari nel 1999 - L'islamizzazione dell'Occidente non è un fenomeno recente ma, anche se in misura minore, va avanti da decenni. ilgiornale.it

