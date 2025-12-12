L' islam? Una grossa minaccia per l' Occidente La profezia di Gianfranco Funari nel 1999
Nel 1999, Gianfranco Funari avanzò una previsione sull'islamizzazione dell'Occidente, considerandola una minaccia crescente. Sebbene il fenomeno abbia radici più profonde, la percezione di un'invasione culturale e religiosa si è intensificata negli ultimi decenni, alimentando dibattiti e preoccupazioni sulla coesione sociale e sulla sicurezza delle società occidentali.
L' islamizzazione dell'Occidente non è un fenomeno recente ma, anche se in misura minore, va avanti da decenni. L'Europa avrebbe dovuto guardare alla Francia per capire cosa non fare per non trovarsi nella stessa situazione ma, a un certo punto, l'Occidente è stato in mano a un potere politico che ha scambiato l'inclusione per la sottomissione e a quel punto la "conquista" ha accelerato la sua corsa. Oggi non c'è una città occidentale che non sia stata vittima di un fenomeno come questo, chi più chi meno, e anche l'Italia, culla del cristianesimo e teoricamente roccaforte della cultura occidentale, rischia di piegarsi. Ilgiornale.it
