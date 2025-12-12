La profezia di Funari sul terrorismo islamico | Verranno a farci fuori il video clamoroso

Due anni prima dell'attentato alle Torri Gemelle, Gianfranco Funari aveva previsto con chiarezza gli eventi legati al terrorismo islamico, affermando che sarebbero arrivati a colpire l'Occidente. Questo video clamoroso rivela una profezia sorprendente, anticipando una delle più grandi crisi della nostra epoca e suscitando domande sulla capacità di previsione e sulle minacce future.

Due anni prima delle Torri Gemelle e della tragica stagione del terrorismo islamista che ha sconvolto l'Occidente, Gianfranco Funari aveva previsto tutto. Il conduttore televisivo scomparso nel 2008, il primo a dare una pennellata pop alla politica in tv, nel '99 era ospite di Daniele Luttazzi nel programma Barracuda, allora in onda su Italia 1. Si parla dell'integralismo e islamico e Funari non ha alcun dubbio: "È una grossa minaccia per l'Occidente. Stanno facendo fuori i cattolici là, quando li hanno finiti vengono qua", afferma con il consueto stile schietto e senza filtri. Un'intervista che, col senno di poi, potremmo definire profetica. Iltempo.it

Integralismo islamico, la profezia di Funari in tv: "Verranno a farci fuori" - Due anni prima delle Torri Gemelle e della tragica stagione del terrorismo islamista che ha sconvolto l'Occidente, Gianfranco Funari aveva previsto tutto. iltempo.it

7 DICEMBRE: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO ORARIO SANTE MESSE: 09.30 11.00 12.15 16.00 17.00 Il vangelo ci presenta la predicazione di Giovanni come il compimento della profezia di Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via de - facebook.com facebook