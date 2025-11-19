L' omicidio di Laura Papadia chiuse le indagini | gesto volontario ma non premeditato

La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini a carico di Nicola Gianluca Romita per l’omicidio della moglie, la palermitana Laura Papadia. Al 48enne viene contestato l’omicidio volontario aggravato dal legame coniugale, ma non la premeditazione. Nella ricostruzione accusatoria, infatti, l’omicidio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’omicidio di Laura Papadia, chiuse le indagini: gesto volontario, ma non premeditato - La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini a carico di Nicola Gianluca Romita per l’omicidio della moglie, la palermitana Laura Papadia. Scrive mondopalermo.it

Femminicidio di Spoleto, chiuse le indagini a carico di Romita: non c’è stata premeditazione - di Chiara Fabrizi La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini a carico di Nicola Gianluca Romita, il 48enne che lo scorso 26 marzo ha ucciso la moglie Laura Papadia, 36 anni, nell’appartamento in cui ... Segnala umbria24.it

"Saremo parte civile nei delitti Obi e Laura" - SPOLETO Il Comune si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio di Obi, ma anche in quello per il femminicidio di Laura Papadia. Da lanazione.it

