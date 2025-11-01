La nave Solidaire arrivata nel porto di Bari con 193 migranti a bordo | 39 sono minori

E' arrivata questa mattina nel porto di Bari la nave Ong Solidaire, con a bordo 193 migranti, soccorsi al largo delle coste tunisine. Tra loro, ci sono 39 minori.L'attracco della nave è avvenuto su una banchina appositamente individuata, dove sono in corso di svolgimento le operazioni di sbarco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

