Nave ' Solidaire' diretta verso Bari | a bordo migranti salvati a largo della Tunisia
L'imbarcazione ha effettuato dei salvataggi di migranti a largo delle coste tunisine. È previsto per domani l'arrivo a Bari, porto assegnato, della nave ong Solidaire.Nel tragitto verso il capoluogo pugliese l'imbarcazione ha richiesto un ‘medevac’ trasferimento medico urgente. Davanti al porto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"#solidaire" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Migranti soccorsi, nave ong Solidaire in arrivo a Bari: evacuato un uomo ferito - Durante il tragitto verso la Puglia, l’equipaggio ha richiesto un medevac – un trasferimento medico urgente – per un migrante bisognoso di cure immediate. giornaledipuglia.com scrive
Attesa a Livorno nave ong Solidaire con 270 migranti - La nave ong Solidaire nelle prossime ore arriverà al porto di Livorno, con a bordo circa 270 persone salvate dal mare. Da ansa.it
Attraccata a Livorno nave ong Solidaire con 265 migranti - Ha fatto ingresso nel Bacino Cappellini del porto di Livorno intorno alle 12:20, la nave ong Solidaire con 265 migranti a bordo, recuperati in mare nei giorni scorsi al largo delle coste africane. Da ansa.it