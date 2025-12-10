Natale per gli acquisti 3 italiani su 4 scelgono prodotti di marca di largo consumo
Durante la stagione natalizia, la preferenza per i prodotti di marca di largo consumo si conferma dominante tra gli italiani. Secondo un’indagine recente, il 75% degli acquirenti sceglie articoli di marca, evidenziando come il riconoscimento del marchio influenzi le decisioni di acquisto durante le festività.
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Per gli acquisti natalizi, tre italiani su quattro si fanno guidare dalla presenza di una Marca. Nella scelta del brand, i fattori determinanti sono: la qualità (58% di risposte), il positivo rapporto qualità-prezzo (52%), la reputazione (29%), la storia e la tradizione della azienda (24%), l'innovazione (20%), i valori come etica e sostenibilità (16%) e la comunicazione (10%). Se non trovano il prodotto di Marca preferito, sette italiani su dieci lo cercano presso altri rivenditori. I Millenials con il 77% di risposte e i GenX con il 74% sono le generazioni più fedeli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
