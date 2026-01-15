La Lube in scioltezza nel derby Serata da incubo per Grottazzolina

La Lube Civitanova si impone senza difficoltà nel derby contro Grottazzolina, conclusosi con un risultato di 3-0. La serata si rivela complicata per la squadra ospite, che fatica a trovare il ritmo e a contrastare l’avversario. Un incontro che testimonia la superiorità tecnica e tattica della formazione biancorossa, consolidando la propria posizione in classifica e offrendo spunti di riflessione per il futuro.

Yuasa Battery 0 Lube Civitanova 3 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 11, Magalini 6, Cubito 1, Vecchi (L2), Falaschi, Stankovic, Pellacani 9, Fedrizzi 3, Marchiani, Koprivica, Tatarov 5, Marchisio (L1) All. Ortenzi. CUCINE LUBE CIVITANOVA: D'Heer 7, Gargiulo 7, Loeppky 7, Orduna, Bisotto (L2), Balaso (L1), Boninfante 3, Nikolov 18, Kukartsev 1, Podrascanin 2, Bottolo 9, Duflos-Rossi 2, Tenorio 2 All. Medei. Arbitri: Angelo Santoro - Alessandro Cerra. Parziali: 20-25 (22'), 18-25 (22'), 17-25 (24'). Rispetta il pronostico della vigilia la Lube che si impone al PalaSavelli con il massimo scarto su una Yuasa incerottata (due soli centrali a referto) che ci ha provato con l'orgoglio, ma non è bastato al cospetto di una Lube che ha girato alla grande in ogni fondamentale, a partire dal servizio.

