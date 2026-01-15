Disfatta Yuasa Grottazzolina incerottata monologo della Lube

Nel match tra Yuasa e Lube Civitanova, la squadra di Grottazzolina si presenta con numerose assenze, mentre la formazione marchigiana dimostra solidità e controllo, portando a casa una vittoria senza grandi difficoltà. La partita si è sviluppata con un monologo della Lube, evidenziando le differenze di livello e di condizione tra le due squadre. Un risultato che conferma la superiorità della formazione biancorossa in questa fase della stagione.

Yuasa Battery 0 Lube Civitanova 3 Yuasa Battery: Golzadeh 11, Magalini 6, Cubito 1, Vecchi (L2), Falaschi, Stankovic, Pellacani 9, Fedrizzi 3, Marchiani, Koprivica, Tatarov 5, Marchisio (L1) All. Ortenzi Lube Civitanova: D'Heer 7, Gargiulo 7, Loeppky 7, Orduna, Bisotto (L2), Balaso (L1), Boninfante 3, Nikolov 18, Kukartsev 1, Podrascanin 2, Bottolo 9, Duflos-Rossi 2, Tenorio 2 All. Medei Arbitri: Angelo Santoro - Alessandro Cerra Parziali: 20-25 (22'), 18-25 (22'), 17-25 (24') Porto San Giorgio Rispetta il pronostico della vigilia la Lube che si impone al PalaSavelli con il massimo scarto su una Yuasa incerottata che, dopo aver perso per infortunio Petkov nel pre gara di Cuneo, in settimana ha dovuto rinunciare anche a Stankovic per un problema fisico: al centro ci sono Pellacani e Cubito.

