La Formula 1 cambia le regole a pochi giorni dai test 2026 | i carburanti ecosostenibili non sono pronti

A pochi giorni dai test ufficiali della stagione 2026 di Formula 1, la FIA ha deciso di concedere una deroga temporanea. In assenza di carburanti ecosostenibili pronti, le squadre potranno utilizzare miscele non ancora omologate durante le prove. Questa decisione evidenzia le sfide tecniche e logistiche legate all’implementazione delle nuove regole ambientali nel massimo campionato automobilistico.

A pochi giorni dal debutto in pista delle F1 2026 la FIA concede una deroga: nei test si potranno usare miscele non omologate. I carburanti sostenibili costano fino a 250 euro al litro e l'omologazione è lenta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La Formula 1 cambia tutto: ecco le nuove regole per il 2026 Leggi anche: Cambiano (ancora) le regole del prossimo mondiale di Formula 1: novità per GP con Sprint, team e test Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sulle nuove auto di Formula 1 ci sono anche le frecce, ma non servono per i sorpassi; Cadillac annuncia il pilota di riserva; Calendario F1 2026: il viaggio della rivoluzione, 24 GP per ridisegnare il Mondiale; Formula 1 2026: il pilota perfetto per le nuove regole (e chi è avvantaggiato). F1 2026: nuove regole qualifiche spiegate, cosa cambia davvero - La stagione F1 – 2026 segnerà una svolta storica per la Formula 1, con un regolamento tecnico completamente rinnovato e un format delle qualifiche adattato a una griglia più ampia. newsf1.it

Cambia il regolamento in Formula 1, la decisione è inevitabile: in sei sono fuori - La novità inciderà sul format delle Qualifiche già a partire dal GP di Australia a Melbourne ... reportmotori.it

Formula 1, la rivoluzione: come cambiano le vetture nel 2026 - Il 2026 rappresenta un momento cruciale per la Formula 1, che vedrà sia il telaio che le power units aggiornati, nel più grande cambiamento regolamentare nella storia dello sport. tuttosport.com

5 cose che abbiamo imparato dal test di F1 2026 di Audi

Romano - Per Frattesi, l’Inter chiede il riscatto obbligatorio e non cambia posizione su questa formula. facebook

Romano: “Frattesi, può cambiare formula: ecco come. Inter, informazioni su Ndoye: la risposta” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.