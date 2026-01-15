La Finlandia aumenta le spese per la difesa a discapito delle politiche sociali, in risposta alle tensioni con la Russia. Mentre il paese investe miliardi per rafforzare la sicurezza, l’economia stagnante e le sfide sociali richiederebbero attenzione e risorse anche in altri settori. Questa scelta solleva interrogativi sull’equilibrio tra sicurezza e benessere sociale nel contesto attuale.

Helsinki sta spendendo miliardi per difendersi dal vicino russo, trascurando però gli investimenti nel welfare, proprio mentre l’economia è stagnante e la situazione sociale difficile. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Finlandia investe nella difesa ma sacrifica le politiche sociali

