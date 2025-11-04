Italia investe il 16% del Pil in previdenza ma istruzione e politiche sociali restano sotto la media europea Rapporto Welfare 2025

Il Rapporto 2025 “Welfare, Italia”, presentato durante l’evento “Capitale umano: la nuova leva della competitività nazionale” promosso da Unipol e The European House – Ambrosetti, evidenzia che nel 2024 la spesa per la previdenza sociale ha raggiunto il 16% del PIL, contro una media Eurozona del 12,3%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

