Regione Lazio | Nella manovra cifre record per le politiche sociali

La Regione Lazio annuncia un investimento record di oltre 200 milioni di euro nelle politiche sociali, in vista della Legge di Stabilità 2026. Questo incremento rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle misure di sostegno e assistenza sociale nella regione.

Roma, 17 dicembre 2025 – La Regione Lazio, in vista della Legge di Stabilità 2026, ha raggiunto traguardi molto importanti per il comparto sociale, superando i 200 milioni di euro: l'innalzamento dell'esenzione totale dell'ISEE da 5.000 a 20.000 euro per la compartecipazione degli utenti alla spesa sociale delle RSA e delle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semi-residenziale, la riduzione del 10% della compartecipazione per tutti i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti sempre per la spesa sociale delle stesse strutture (dal 50% al 40%).

L'assessore Giancarlo Righini ha illustrato al Consiglio regionale la Manovra economica 2026-28; Regione Lazio, manovra da 500 milioni di euro per le opere pubbliche.

Bilancio Lazio, Regione 'accordo con i sindacati su fisco e sostegno al reddito' - La Regione Lazio e le organizzazioni sindacali confederali Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio e Uil Lazio hanno sottoscritto un verbale di accordo in materia di politica fiscale, sostegno al reddito e tute ... ansa.it