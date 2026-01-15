La denuncia di Agovino FI | A Sarno il Pd non costruisce più la politica è sopravvivenza

Recentemente, Agovino di Forza Italia ha denunciato come il Pd a Sarno abbia smesso di investire nella costruzione di progetti concreti, evidenziando un clima di sopravvivenza politica più che di sviluppo. Queste considerazioni emergono dopo le elezioni provinciali, sottolineando le sfide e le difficoltà che caratterizzano il panorama politico locale. La situazione richiede un’attenta analisi delle dinamiche politiche e delle strategie future per il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti "Dopo le elezioni provinciali ho scelto consapevolmente di non rilasciare dichiarazioni a caldo. Da esponente di Forza Italia, con una lunga militanza politica a Sarno, ho ritenuto doveroso attendere, ascoltare e raccogliere il malcontento diffuso prima di intervenire pubblicamente. Oggi è possibile fotografare con maggiore lucidità l'assetto politico che emerge da questa fase amministrativa. Alle elezioni provinciali si sono presentati tre candidati espressione dell'attuale maggioranza comunale, tutti attraverso liste civiche. Un dato politicamente rilevante, reso ancora più evidente dall'assenza totale del Partito Democratico: nessun candidato espresso, nessun esponente del partito sostenuto.

