La Conad ritrova il Mantova nella sfida tra gli ex.

Conad si prepara a sfidare Mantova nei quarti di Coppa Italia, in occasione di una partita in programma alle 20:30 in casa. Dopo aver conquistato una vittoria al tie-break a Cagliari e mantenuto il primo posto in campionato di A3, la squadra cittadina punta a proseguire il percorso nella competizione nazionale. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare il momento positivo e avvicinarsi alle semifinali.

Conad a caccia di un posto in semifinale di Coppa Italia. Dopo la battaglia di Cagliari, con vittoria al tie-break che ha permesso di mantenere la vetta del campionato di A3 a +5 su Belluno, la formazione cittadina gioca in casa alle 20,30 nei quarti contro Mantova, quarta della classe. Il momento degli uomini di Zagni è indubbiamente buono ma in gara secca è bene scendere in campo col piglio dei giorni migliori per evitare sgraditi cali di tensione. Peraltro la sfida è ricca di ex: tra i lombardi uno degli schiacciatori è Matteo Maiocchi, per due anni in forza al team cittadino, mentre a Reggio ci sono Riccardo Scaltriti, Andrea Marini e Mattia Catellani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

