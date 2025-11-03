Per la Sampdoria non c’è storia e il Mantova ritrova la vittoria dopo più di due mesi

Mantova, 2 novembre 2025 – Il Mantova riesce a superare la Sampdoria nel duello dei bassifondi con un gol di Ruocco nel finale. Un guizzo che permette alla squadra di Possanzini di ritrovare dopo più di due mesi il successo ed offre nuove speranze nella lotta per la salvezza ai virgiliani. La strada per rimanere in serie B, però, rimane in salita per i biancorossi, che restano in zona retrocessione diretta, ma, per lo meno, possono ritrovare fiducia e serenità dopo i giorni più difficili grazie al blitz vincente operato in casa dei blucerchiati. Sulla difensiva . Sospiro di sollievo, in particolare, per mister Possanzini, che riesce a superare l’ennesima “ultima spiaggia” di questa soffertissima stagione e può pensare a concentrarsi sul lavoro necessario per uscire da una situazione che resta assai delicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per la Sampdoria non c’è storia, e il Mantova ritrova la vittoria dopo più di due mesi

