Papa Leone XIV apre ai trans | farà un pranzo con loro

Ildifforme.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, in occasione del Giubileo dei Poveri, Papa Leone XIV incontrerà un gruppo di donne trans cattoliche, tra cui Alessia Nobile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

