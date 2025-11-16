Papa Leone XIV apre ai trans | farà un pranzo con loro

Domenica, in occasione del Giubileo dei Poveri, Papa Leone XIV incontrerà un gruppo di donne trans cattoliche, tra cui Alessia Nobile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV apre ai trans: farà un pranzo con loro

Il #Giubileo dei poveri. "Ascoltate il loro grido, non c'è pace senza giustizia" dice #Papa Leone ai governanti. Poi il pranzo con i più bisognosi, tra loro anche una rappresentanza della comunità transessuale.

Papa Leone XIV propone una scienza che, mentre conta gli anni-luce, allena lo sguardo dell'essere umano a stare di fronte al mistero. Con il cannocchiale dell'educazione L'editoriale di Luca Peyron

Il Papa: la Chiesa non è solo pastorale. Urgente pensare la fede e la cultura - Leone XIV visita la Lateranense, l’università del Papa, e apre l’anno accademico a Roma. Come scrive msn.com

Leone XIV alla Lateranense, rispetto del ministero Petrino, reciprocità e la fraternità, scientificità e bene comune - L' Università del carisma petrino, una istituzione a cui anche il lavoro della Curia Romana può fare riferimento per il suo quotidiano lavoro. Si legge su acistampa.com

Cinema come arte dello Spirito nel messaggio di Leone XIV - Nel suo incontro con oltre 160 rappresentanti del mondo cinematografico nella Sala Clementina, papa Leone XIV ha dedicato un ampio discorso al ruolo del cinema come linguaggio di pace e spazio capace ... rainews.it scrive