L’appello di papa Leone XIV | No ai personalismi nella Chiesa

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni del Giubileo delle équipe sinodali, arrivate a Roma dai cinque continenti, papa Leone delinea sempre più chiaramente la sua visione di Chiesa sinodale, nel solco del cammino avviato da Francesco. Nella messa a San Pietro chiede una Chiesa "sinodale", "attratta da Cristo e perciò protesa al servizio del mondo", pronunciando un netto no ai "personalismi" perché tutti "camminino insieme". "Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell’amore", ha ammonito Prevost, mettendo in guardia dai personalismi e dalla tentazione di sentirsi migliori degli altri, come il fariseo col pubblicano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

