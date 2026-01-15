La censura dell’Iran frena anche Starlink | la scure del regime sull’ultima forma di connettività rimasta
In Iran, le recenti proteste causate dall’aumento dei costi della vita hanno portato a una crescente tensione sociale. La censura del regime si è estesa anche a Starlink, l’ultima forma di connettività disponibile, limitando ulteriormente l’accesso a Internet nel paese. Questa situazione evidenzia le difficoltà di comunicazione e di informazione in un contesto di crescente insoddisfazione popolare.
Roma, 15 gennaio 2026 – In Iran la tensione ha raggiunto livelli critici dopo che le proteste per l’improvviso aumento del costo della vita si sono propagate a macchia d'olio in oltre cento città, trasformandosi in una rivolta aperta contro la Repubblica islamica. La risposta delle autorità di Teheran è stata durissima: non solo secondo i dati dell'organizzazione Hrana si contano già 490 manifestanti uccisi e oltre 10.600 arresti, ma per soffocare il dissenso e impedire che le immagini delle repressioni facciano il giro del mondo, il governo ha imposto un blackout quasi totale di internet. La ragione è semplice: rendere più complessi il coordinamento tra i manifestanti e la condivisione dei filmati delle proteste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
