Anche Starlink in Iran non funziona più I jammer del regime e l’intervento di Musk

Da circa 96 ore, l’Iran si trova senza accesso a Starlink, a causa dei jammer utilizzati dal regime per interrompere le comunicazioni. Questa situazione sottolinea le difficoltà nel garantire connettività stabile in contesti di restrizione e controllo. L’intervento di Elon Musk e di SpaceX rappresenta un tentativo di offrire alternative, ma le sfide rimangono significative in un ambiente dove la libertà di comunicazione è fortemente limitata.

Teheran spegne Internet nel mezzo delle proteste e Trump valuta l'uso del servizio di connettività satellitare di Musk. Il blackout digitale iraniano ha anche schierato jammer militari per bloccare l'accesso a #Starlink. L'articolo di @Chiara_Rossi3 x.com

Vanni Pandolfi. . Sono 4 giorni che l'Iran è isolato dal resto del Mondo. Hanno spento Internet e la possibilità di comunicare con l' esterno. Soltanto grazie a Starlink qualche video dei manifestanti riesce ad arrivare. Non lasciamo soli i giovani ed il popolo irani - facebook.com facebook

