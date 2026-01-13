Anche Starlink in Iran non funziona più I jammer del regime e l’intervento di Musk
Da circa 96 ore, l’Iran si trova senza accesso a Starlink, a causa dei jammer utilizzati dal regime per interrompere le comunicazioni. Questa situazione sottolinea le difficoltà nel garantire connettività stabile in contesti di restrizione e controllo. L’intervento di Elon Musk e di SpaceX rappresenta un tentativo di offrire alternative, ma le sfide rimangono significative in un ambiente dove la libertà di comunicazione è fortemente limitata.
"L'Iran è offline da 96 ore", scriveva ieri NetBlocks nel suo ultimo aggiornamento, "limitando la segnalazion.
