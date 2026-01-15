La campana anti-aborto spacca Sanremo | imbarazzo anche tra i cattolici in difesa del vescovo arriva Forza Nuova

Durante il festival di Sanremo si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni, coinvolgendo anche i cattolici. Una campana anti-aborto è stata posizionata come forma di protesta, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi dei bambini non nati. In difesa del vescovo e delle sue posizioni, è intervenuta anche Forza Nuova, evidenziando le divisioni di opinione su questa delicata questione.

L’intenzione dichiarata era invitare a riflettere sui “bambini non nati”, definiti “vittime innocenti degli aborti, delle guerre, delle disuguaglianze”. Ma l’effetto della campana installata sulla torre della curia di Sanremo è soprattutto un aumento della polarizzazione. A due settimane dall’avvio dei rintocchi delle 20, la campana con inciso il nome del vescovo Antonio Suetta suona tra polemiche, contestazioni e strumentalizzazioni. Campana per i “non nati”, scoppia la polemica. Il centrodestra resta prudente e segue una linea di sostanziale silenzio. La consigliera di parità della Regione Liguria, Laura Amoretti, invece, si rivolge direttamente al Papa: “L’iniziativa genera preoccupazione, dolore e stigmatizzazione rispetto a scelte complesse e sofferte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La campana anti-aborto spacca Sanremo: imbarazzo anche tra i cattolici, in difesa del vescovo arriva Forza Nuova Leggi anche: Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suonerà ogni sera contro l’aborto: polemiche per l’iniziativa del vescovo Leggi anche: Sanremo, il vescovo fa installare la “campana dei bimbi non nati”: suonerà ogni sera alle 20 contro l’aborto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sanremo, una lettera al Papa per fermare i rintocchi della campana anti-aborto - La consigliera di parità della Regione Liguria, Laura Amoretti, ha scritto una lunga missiva a Leone XIV. ilsecoloxix.it

Sanremo, studenti in piazza contro la campana anti-aborto - Ieri la manifestazione in piazza Colombo contro l’iniziativa del vescovo Antonio Suetta, una campana per i bimbi mai nati. lastampa.it

Sanremo, protesta degli studenti contro la campana anti-aborto - Sanremo, un centinaio di studenti nella provincia di Imperia in corteo contro l’iniziativa del vescovo Suetta di far suonare la campana per i bimbi non nati a ... ilsecoloxix.it

Campana anti aborto, lo Uaar legge in piazza i nomi delle vittime di abusi del clero x.com

Campana anti-aborto, studenti in piazza a Sanremo per dire 'no'. Sotto accusa l'iniziativa del vescovo di dedicare i rintocchi delle 20 ai "bimbi mai nati" #ANSA facebook

