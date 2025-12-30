A Sanremo, dalla sede della diocesi, è stata installata la

L’hanno chiamata la “ campana dei bimbi non nati “: dal 28 dicembre suona ogni sera alle 20 a Sanremo, dalla sede della diocesi in pieno centro, come una condanna pubblica alle donne che scelgono di abortire. Fa discutere l’iniziativa del vescovo della città ligure, Antonio Suetta, presentata come un “richiamo quotidiano alla coscienza, alla preghiera e alla misericordia” con riferimento “agli aborti volontari e spontanei” ma anche “al suicidio assistito ”. La campana è stata fusa nel 2022 in occasione della campagna anti-aborto “4o giorni per la vita”: in rilievo c’è il nome del vescovo con la scritta “ A tutti i bambini non nati “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, il vescovo fa installare la “campana dei bimbi non nati”: suonerà ogni sera alle 20 contro l’aborto

