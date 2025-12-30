Sanremo la campana dei bimbi non nati suonerà ogni sera contro l’aborto | polemiche per l’iniziativa del vescovo

A Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suona ogni sera alle 20 dalla sede della diocesi, attirando l’attenzione sulla questione dell’aborto. L’iniziativa, promossa dal vescovo, ha suscitato diverse reazioni, evidenziando il dibattito pubblico sulla tutela dei nascituri e le scelte delle donne. Si tratta di un gesto che ha generato discussioni sulle implicazioni etiche e sociali di tale forma di protesta.

L’hanno chiamata la “ campana dei bimbi non nati “: dal 28 dicembre suona ogni sera alle 20 a Sanremo, dalla sede della diocesi in pieno centro, come una condanna pubblica alle donne che scelgono di abortire. Fa discutere l’iniziativa del vescovo della città ligure, Antonio Suetta, presentata come un “richiamo quotidiano alla coscienza, alla preghiera e alla misericordia” con riferimento “agli aborti volontari e spontanei” ma anche “al suicidio assistito ”. La campana è stata fusa nel 2022 in occasione della campagna anti-aborto “4o giorni per la vita”: in rilievo c’è il nome del vescovo con la scritta “ A tutti i bambini non nati “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suonerà ogni sera contro l’aborto: polemiche per l’iniziativa del vescovo Leggi anche: Sanremo, il vescovo fa installare la “campana dei bimbi non nati”: suonerà ogni sera alle 20 contro l’aborto Leggi anche: Iniziativa della Savino Del Bene contro la violenza sulle donne: "Per ogni muro doneremo 30 euro" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inaugurazione della “Campana dei Bimbi non Nati”; A Sanremo il vescovo installa la “campana per i bambini non nati”. Suonerà ogni sera alle 20; Sanremo, la “Campana dei bambini non nati” rintocca sulla sede della curia; Sanremo: inaugurata la Campana dei bimbi non nati. Vescovo Suetta: Verità del Vangelo rifugge da superficiale faciloneria. Sanremo: inaugurata la Campana dei bimbi non nati. Vescovo Suetta: "Verità del Vangelo rifugge da superficiale faciloneria" - "Sbagliato piegare contenuti dottrinali e valori morali a una logica del 'comunque e a prescindere'" Un segno destinato a entrare nella quotidianità della città e della comunità diocesana. telenord.it

Sanremo, la “Campana dei bambini non nati” rintocca sulla sede della curia - Il vescovo Suetta intanto frena sulle aperture del Sinodo a Lgbt e divorziati nella Chiesa ... ilsecoloxix.it

A Villa Giovanna d’Arco la “Campana dei bimbi non nati”: ogni sera il rintocco alle 20. Suetta consegna la lettera “Pane, non pietre” - Con la chiusura del Giubileo 2025 il vescovo richiama la diocesi a un discernimento tra verità e miserico ... riviera24.it

La campana che risuona contro l'aborto scatena un caso a Sanremo. Il centrosinistra, che contesta il vescovo Suetta, l'ha bollata come campana dell'"accusa" #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.