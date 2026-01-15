La Belle Equipe festeggia dieci anni Big internazionali e nuovi sponsor

Nel 2026, la A.s.d La Belle Equipe celebra il suo decimo anniversario. Per questa occasione, la squadra si arricchisce di nuovi corridori di livello internazionale e rafforza la propria presenza con sponsor come Cetilar Nutrition. Un traguardo importante che testimonia l’impegno e la crescita nel mondo del ciclismo, mantenendo un approccio sobrio e professionale.

Il 2026 segna il decimo anniversario della A.s.d La Belle Equipe con nuovi corridori di prestigio internazionale e nuovi sponsor come Cetilar Nutrition. Si conferma il decennale sodalizio con C.e.m.e.s. Pisa. Il 2026 segna il traguardo dei dieci anni di attività de La Belle Equipe. La stagione si apre con grandi nomi del ciclismo internazinale, nuovi arrivi possibili anche grazie a sponsor di assoluto rilievo, come C.E.M.E.S. Spa e da questo anno, anche Cetilar® Nutrition. Per l’anno agonistico de La Belle Equipe, prima compagine ciclistica del centro storico pisano, è stato rinforzato il Reparto Corse agonistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Belle Equipe festeggia dieci anni. Big internazionali e nuovi sponsor Leggi anche: Cicilismo, la Belle Equipe festeggia i 10 anni di attività: in squadra anche il campione lituano Rumsas Leggi anche: Morto a 84 anni Gianni Dieci. Storico sponsor del Cesena Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ciclismo, la Belle Equipe festeggia i 10 anni di attività: in squadra anche il campione lituano Rumsas; La Belle Equipe festeggia dieci anni. Big internazionali e nuovi sponsor. La Belle Equipe festeggia dieci anni. Big internazionali e nuovi sponsor - d La Belle Equipe con nuovi corridori di prestigio internazionale e nuovi sponsor come Cetilar Nutrition. lanazione.it

Cicilismo, la Belle Equipe festeggia i 10 anni di attività: in squadra anche il campione lituano Rumsas - La stagione si apre con grandi nomi del ciclismo internazionale, nuovi arrivi possibili anche grazie a sponsor di assoluto ril ... pisatoday.it

Sold To A Mob Boss, Only To Find He’d Loved Me For 10 Years And Spoiled Me

DONNE – CRIT MODE Nessuna scia protetta. Nessun trattamento speciale. RUMSAITE RASA (La Belle Equipe) Comanda, impone, chiude. Prima assoluta e MW1, senza discussioni. MW2: Alessandra Lari Dominica Zaniewska Il crit non distingue. Il facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.