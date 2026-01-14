Cicilismo la Belle Equipe festeggia i 10 anni di attività | in squadra anche il campione lituano Rumsas
La Belle Equipe celebra i suoi dieci anni di attività nel 2026. La squadra si prepara alla nuova stagione con importanti nomi del ciclismo internazionale, rafforzata da collaborazioni con sponsor di rilievo, tra cui C. Tra i nuovi arrivi figura anche il campione lituano Rumsas, che arricchisce il team con la sua esperienza.
Il 2026 segna il traguardo dei dieci anni di attività de La Belle Equipe. La stagione si apre con grandi nomi del ciclismo internazionale, nuovi arrivi possibili anche grazie a sponsor di assoluto rilievo, come C.E.M.E.S. Spa e da questo anno, anche Cetilar Nutrition. Per l’anno agonistico de La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
