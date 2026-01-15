Kooyong Classic 2026 Matteo Berrettini cede a Tristan Schoolkate in due set
Nel contesto del Kooyong Classic 2026, Matteo Berrettini ha concluso la sua partecipazione con una sconfitta contro Tristan Schoolkate, in due set (7-5, 6-3). L’incontro, ultimo test prima degli Australian Open, ha visto il tennista italiano affrontare il giocatore locale in un confronto di preparazione. Questo risultato offre spunti di riflessione in vista delle prossime competizioni di stagione.
Matteo Berrettini esce sconfitto dall’ultimo match d’esibizione prima degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro, impegnato nel Kooyong Classic, in corso a Melbourne, cede al padrone di casa australiano Tristan Schoolkate, che si impone con lo score di 7-5 6-3. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, anche se l’australiano serve per primo e sfrutta questo vantaggio per fare la lepre, restando sempre avanti nel punteggio. Quando tutto sembra indicare il tiebreak, ecco che inesorabile, nel dodicesimo game, quando Berrettini serve per restare nel set, sotto 5-6, arriva il break di Schoolkate, che incamera la prima frazione sul 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
