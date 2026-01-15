L’allenatore del Brighton si è espresso sulla presenza di Kirby, confermando la sua intenzione di vederla ancora nella squadra anche dopo la sessione di mercato. La Juventus Women, interessata alla giocatrice, dovrà quindi affrontare questa situazione con attenzione, considerando le dichiarazioni del tecnico inglese e le possibili evoluzioni del mercato. Restano da capire le future decisioni e i possibili sviluppi riguardo al trasferimento.

di Mauro Munno . Le dichiarazioni di Dario Vidoši?. Dario Vidoši?, tecnico del Brighton, ha commentato le indiscrezioni esclusive di sulle tre offerte recapitate dalla società bianconera al club inglese per Fran Kirby (tutte e tre rifiutate). Il tecnico si è detto convinto di voler trattenere la giocatrice che, da parte sua, aveva aperto al trasferimento. Queste le dichiarazioni riportate dalla BBC: « Per noi è molto importante. Ci aiuta molto, non solo in campo, ma anche con le sue qualità di leadership, l’esperienza e la sua calma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, l’allenatore del Brighton blinda Kirby: «Mi aspetto di vederla ancora qui dopo il mercato»

