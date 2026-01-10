Juventus Women tentativo sotto traccia per Fran Kirby | muro del Brighton ma si proverà a forzare

La Juventus Women sta valutando un possibile trasferimento di Fran Kirby dal Brighton. Nonostante la resistenza del club inglese, si continuerà a lavorare per tentare di portare l’attaccante nel proprio roster. La trattativa si svolge in modo riservato, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa rafforzare la squadra nella prossima stagione.

di Mauro Munno . Braghin e Mazzetta a lavoro. Vigilia di Supercoppa, ma la Juventus Women è come sempre sorniona sul mercato. Definite un paio di cessioni (Cascarino e PPM) e l’arrivo di Perry dagli States, il club sta cercando una giocatrice offensiva per dare nuova linfa a un attacco che ha sparato a salve nella prima parte di campionato. Non c’è un identikit preciso in termini di ruolo: è caccia aperta a un profilo che possa impattare in zona calda ed essere un valore aggiunto per Canzi. Tra le candidature – apprende oggi . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

