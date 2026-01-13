Il Brighton ha respinto tre offerte per Kirby, rendendo la trattativa con la Juventus Women particolarmente complessa. La situazione evidenzia le difficoltà nel trasferimento e la volontà del club inglese di mantenere la giocatrice, complicando le negoziazioni tra le parti. La questione rimane aperta, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le società.

di Mauro Munno legata all’attaccante inglese. Il Brighton non vuole saperne di lasciare andare Fran Kirby in questo mercato di gennaio. Stando a quanto appreso da .com il club inglese avrebbe rifiutato tre offerte importanti dalla Juventus Women negli ultimi giorni. L’ultima nella giornata di ieri. L ‘affare è complicatissimo nonostante la giocatrice – che vuole tornare a giocare la Women’s Champions League – abbia dato il via libera al trasferimento. Braghin e Mazzetta comunque sono già attivi su piste alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, il Brighton ha rifiutato tre offerte per Kirby: affare complicatissimo. La situazione

Leggi anche: Juventus Women, tentativo sotto traccia per Fran Kirby: muro del Brighton, ma si proverà a forzare

Leggi anche: Lucca è stato proposto alla Juventus, per il momento l’attaccante ha rifiutato le altre offerte ricevute

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Supercoppa Women | Juventus-Roma | La partita; Supercoppa Women: tacco di Girelli, Juventus in trionfo. Roma battuta 2-1 a Pescara, quinto titolo per le bianconere; Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale; Supercoppa femminile. La Juventus conquista il trofeo, ribaltando nel finale la Roma con super Girelli che realizza di tacco.

Juve Women-Roma, Supercoppa bianconera! Girelli, una magia completa la rimonta - Le bianconere di Canzi sono alla ricerca del primo trofeo del 2026 ma per conquistarlo dovranno battere le giallorosse ... tuttosport.com