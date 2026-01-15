Juventus | riaperta la pista Mateta

La Juventus ha ripreso i contatti con Jean-Philippe Mateta, riaprendo ufficialmente la trattativa con il Crystal Palace. La società valuta l’eventuale arrivo dell’attaccante francese per rinforzare il reparto offensivo. La strada verso l’accordo è in fase di definizione, con incontri e valutazioni in corso. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato, che potrebbe contribuire a rafforzare la rosa bianconera nella seconda parte della stagione.

