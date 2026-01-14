Juventus idea Mingueza per la fascia | è in uscita dal Celta Vigo

La Juventus valuta l’acquisto di Oscar Mingueza, attualmente in uscita dal Celta Vigo. Il difensore spagnolo potrebbe rappresentare un’opzione per rinforzare la fascia laterale della squadra. Fabrizio Romano ha recentemente segnalato il nome di Mingueza come possibile rinforzo per i bianconeri, che stanno valutando diverse soluzioni per rafforzare il reparto difensivo. La trattativa è ancora in fase embrionale e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Mingueza piace ai bianconeri: possibile rinforzo per la fascia Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha fatto un nuovo nome per la fascia: Oscar Mingueza del Celta Vigo. Il terzino catalano scuola Barcellona è in uscita dal Celta Vigo e ha il contratto in scadenza. La Juventus vuole cercare di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, idea Mingueza per la fascia: è in uscita dal Celta Vigo Leggi anche: Chi è Oscar Mingueza, nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare la fascia. La storia e l’identikit Leggi anche: Juventus, idea Mingueza già a gennaio: contatti in corso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Juve prova a migliorarsi puntando sugli svincolati: ipotesi Mingueza per la difesa; Calciomercato live: è Napoli-Juve per Bernardo Silva, bianconeri su Mingueza. E al Real salta Xabi; Juve, spunta la nuova idea per la fascia: può arrivare gratis!; Calciomercato Juve, spunta Mingueza per la fascia: nuovo profilo nel mirino dei bianconeri! Possibile colpo a sorpresa. Juventus, per la fascia spunta Mingueza: la situazione - Luciano Spalletti ha chiesto dei rinforzi alla dirigenza proprio con l'obiettivo di continuare a portare a casa risultati soddisfacenti. fantacalcio.it

Juventus: Oscar Mingueza nel mirino per la fascia destra - La Juventus punta Oscar Mingueza: il terzino del Celta Vigo è un jolly in scadenza di contratto, ideale per rinforzare la fascia destra ... it.blastingnews.com

Calciomercato Juve, idea Mingueza per rinforzare le corsie: il difensore del Celta diventa un’opzione concreta. Ultime - Calciomercato Juve, idea Mingueza per rinforzare le corsie: il difensore del Celta diventa un’opzione concreta. calcionews24.com

«Da ragazzo usavo sempre la Juventus ai videogiochi, ho sempre avuto un'idea chiara della sua grandezza, ed è per questo che sono così contento: è bellissimo poter raccontare fra anni di avere giocato qui». Douglas Luiz (Juventus 2024/25) «Juventus.c facebook

(TS) "Loftus-Cheek alla Juventus e Gatti al Milan: l"idea intriga sia la società che i giocatori" ow.ly/swjl50XUOmt x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.