Giuntoli può ripartire dall’Arabia | contatti con l’Al-Nassr

Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, potrebbe avviare una nuova avventura in Arabia Saudita. Secondo fonti di mercato, ci sono contatti tra lui e l’Al-Nassr, club della Saudi Pro League. Questa possibile operazione segna un nuovo capitolo nella carriera del dirigente, che potrebbe trasferirsi in un contesto internazionale e in crescita. Restano da definire i dettagli di un eventuale trasferimento.

