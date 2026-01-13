Giuntoli può ripartire dall’Arabia | contatti con l’Al-Nassr
Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, potrebbe avviare una nuova avventura in Arabia Saudita. Secondo fonti di mercato, ci sono contatti tra lui e l’Al-Nassr, club della Saudi Pro League. Questa possibile operazione segna un nuovo capitolo nella carriera del dirigente, che potrebbe trasferirsi in un contesto internazionale e in crescita. Restano da definire i dettagli di un eventuale trasferimento.
Nuovo scenario internazionale per Cristiano Giuntoli. L’ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è pronto a ripartire dalla Saudi Pro League: il club interessato è l’ Al-Nassr. Il progetto saudita, già arricchito da stelle di primo piano come Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané e Marcelo Brozovi?, guarda ora anche al rafforzamento dell’area dirigenziale. Per Giuntoli si profila dunque una nuova avventura all’estero, in un campionato che continua ad attrarre figure di peso non solo sul campo ma anche dietro le scrivanie. Contatti avviati, scenario in evoluzione. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Paratici mi garba. Mi garbava anche Giuntoli. La questione è perché si è perso tutto questo tempo. Ma anche Paratici è uno che i giocatori li sbatte al muro. E ci vuole questo. Levare i parassiti e ripartire. A questo punto con Paratici Ferrari può anche andare in - facebook.com facebook
