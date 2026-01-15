Juventus da Cremona alla Cremonese | due mesi di Spalletti bianconero

Dalla sfida di Cremona del primo novembre alla recente vittoria casalinga, Spalletti ha guidato la Juventus in due mesi di incontri contro la Cremonese. Un periodo che ha visto i bianconeri affrontare con continuità e impegno gli avversari lombardi, contribuendo a delineare il suo operato alla guida della squadra. Un bilancio che evidenzia l’evoluzione e le sfide di questa fase della stagione.

Dalla sfida di Cremona del primo Novembre alla goleada casalinga di Lunedì. I due mesi di Spalletti bianconero nelle sfide contro i lombardi di Nicola. La sfida di inizio Novembre La prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stata a inizio Novembre. Le grandi novità sono state fin L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, da Cremona alla Cremonese: due mesi di Spalletti bianconero Leggi anche: Cremonese-Juventus è la prima in bianconero di Spalletti: pronostico Leggi anche: Cremonese-Juventus 1-2: buona la prima per Spalletti in bianconero Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. DIRETTA/ Juventus Cremonese (risultato finale 5-0): bianconeri di nuovo quarti! (12 gennaio 2026) - Diretta Juventus Cremonese streaming video tv: per Luciano Spalletti esame contro la squadra che aveva battuto all'esordio in bianconero. ilsussidiario.net

Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review - Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. sport.sky.it

Juventus manita Champions, i bianconeri travolgono la Cremonese per 5-0 - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Juventus - fantacalcio.it

Juve Flash - Da Cremona alla Cremonese, che svolta della Juve

Questa sera in diretta su maxi schermo juventus cremonese serie a Mercoledì sera inter lecce serie a Giovedì sera como milan serie a Sabato sera cagliari juventus serie a #birreria #pub #since1998 #cremona facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.