Cremonese-Juventus 1-2 | buona la prima per Spalletti in bianconero

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima partita e prima vittoria per la Juventus di Luciano Spalletti che supera per 2-1 la Cremonese in trasferta nella decima giornata di Serie A. Bianconeri in vantaggio dopo appena 90 secondi del primo tempo con Kostic che capitalizza una deviazione errata della difesa avversaria su tacco di Openda. Il raddoppio arriva al 68? quando Conceicao sfugge sulla destra e la mette al centro, ancora una volta il tocco di un difensore avversario si trasforma in un assist su cui stavolta si avventa Cambiaso che trafigge Audero. Nel finale Vardy accorcia le distanze provando a suonare la carica per la Cremonese, ma la Juve riesce a conservare il vantaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cremonese-Juventus 1-2: buona la prima per Spalletti in bianconero

