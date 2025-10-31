Cremonese-Juventus è la prima in bianconero di Spalletti | pronostico

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico toscano andrà in panchina per la prima volta proprio allo Zini per affrontare la squadra rivelazione del campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cremonese juventus 232 la prima in bianconero di spalletti pronostico

© Gazzetta.it - Cremonese-Juventus è la prima in bianconero di Spalletti: pronostico

Leggi anche questi approfondimenti

cremonese juventus 232 primaCremoneseJuventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it

cremonese juventus 232 primaPagina 1 | Nicola, Cremonese e il cambio allenatore Juve: "Spalletti? Non ho dubbi che..." - I grigiorossi, neopromossi in Serie A, dopo aver battuto il Genoa sono arrivati a 14 punti in classifica, solo uno in meno ... Si legge su tuttosport.com

cremonese juventus 232 primaCremonese-Juventus, Chiffi arbitra la prima di Spalletti - Juventus, partita della 10ma giornata di Serie A che coincide con l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Juventus 232 Prima