Juventus | chi è Oscar Mingueza?

La Juventus si appresta ad accogliere Oscar Mingueza come primo rinforzo del mercato invernale 2026. Il trasferimento dell’avvicina alla definitiva formalizzazione, segnando un passo importante nella campagna acquisti della società torinese. Mingueza, difensore spagnolo, rappresenta una scelta strategica per rafforzare la rosa a disposizione di mister. La conclusione dell’operazione sembra ormai prossima, con tutte le formalità da definire.

La Juventus ha scelto Oscar Mingueza come primo rinforzo invernale del 2026, e l’operazione appare ormai a un passo dalla chiusura ufficiale. Ma chi è davvero questo 26enne spagnolo che sta per vestire la maglia bianconera? Nato il 13 maggio 1999 a Sant Pere de Ribes (Catalogna), Mingueza è un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: chi è Oscar Mingueza? Leggi anche: Chi è Oscar Mingueza, l’esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi Leggi anche: Chi è Oscar Mingueza, nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare la fascia. La storia e l’identikit La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chi è Oscar Mingueza nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare la fascia La storia e l’identikit; Juventus idea Mingueza per la fascia | è in uscita dal Celta Vigo; Mingueza Juve Romano | Giocatore subito entusiasta! Per averlo a gennaio Comolli è disposto a…; La Juve prova ad anticipare il colpaccio | l’arrivo è in chiusura Ore caldissime. Mingueza–Juventus, accordo vicino: sprint finale e affare vantaggioso per tutti - it Da suggestione a trattativa concreta, fino a diventare una reale possibilità di mercato: la Juventu ... statoquotidiano.it

Modernità, intelligenza tattica e non solo: perché la Juventus di Spalletti vuole Mingueza - Alla scoperta dell’ex canterano del Barcellona, Oscar Mingueza, che darebbe ulteriori alternative all’allenatore di Certaldo e alla Juventus ... gianlucadimarzio.com

Chi è Mingueza, il terzino con i piedi buoni che la Juventus vorrebbe subito - Oscar Mingueza, cresciuto nel Barcellona e oggi al Celta Vigo, è il terzino che piace alla Juventus: ruolo, carriera e caratteristiche ... sportmediaset.mediaset.it

Spalletti Found His Libero | Why Juventus Signed Oscar Mingueza

Gazzetta: “Oscar #Mingueza è il profilo individuato dalla #Juventus per la fascia destra. Il Celta sa che perderà a zero Mingueza il prossimo giugno alla luce di un contratto non rinnovato e, tra cinque mesi, avrà la Juventus in pole nella corsa ad ottenerne le pr x.com

«La Juventus non aspetta più» e sembra determinata a chiudere l’operazione Oscar Mingueza già a gennaio. Il difensore spagnolo, che ha dimostrato una notevole versatilità coprendo ben sette ruoli diversi in campo, è entrato nel mirino della dirigenza bianc facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.